Scuole medie | come fare se tuo figlio vuole uno smartphone
Negli ultimi dieci anni lo smartphone è diventato un simbolo di autonomia per bambini e adolescenti. Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado – le medie – coincide spesso con la prima richiesta pressante di un cellulare personale. Ma se da un lato fare questa richiesta è comprensibile ed ormai rituale, dal lato degli adulti tutto è cambiato. Oggi, rispetto a qualche anni fa, noi genitori siamo stati messi al corrette dei danni connessi al navigare in rete, troppo presto: esposizione a contenuti non appropriati, dipendenza, problemi oculistici, solo per sintetizzare. Nonostante se ne parli ovunque, anche grazie al contributo di illustri ed illustre professionistie, con tanto di statistiche e dati scientifici a rafforzare le tesi, di fronte alla pressione del “ce l’hanno tutti!” per molte famiglie dire no alla richiesta dello smartphone già in prima media, pare essere impossibile. 🔗 Leggi su Dilei.it
Prof divisi sul ritorno del latino alle scuole medie
Il latino alle scuole medie, la Bibbia alle elementari ed “educazione del cuore”: arriva il testo definitivo delle Indicazioni nazionali. Valditara: «Svolta culturale»
Scuole medie aperte anche di pomeriggio: al via la sperimentazione in Emilia Romagna
Addio a Lorenzo Gallo, a lungo bidello alle scuole medie di Borgo San Dalmazzo, storico socio del Club Alpino Italiano (Cai) di Borgo. Aveva 97 anni, è morto stamane (giovedì ...
Cosa fare dopo le medie? Tutte le scuole in vetrina fra campus e open day - Sono 983 i ragazzi di terza delle 9 scuole medie statali monzesi che si apprestano a decidere in quale scuola superiore proseguire gli studi.