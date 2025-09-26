Negli ultimi dieci anni lo smartphone è diventato un simbolo di autonomia per bambini e adolescenti. Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado – le medie – coincide spesso con la prima richiesta pressante di un cellulare personale. Ma se da un lato fare questa richiesta è comprensibile ed ormai rituale, dal lato degli adulti tutto è cambiato. Oggi, rispetto a qualche anni fa, noi genitori siamo stati messi al corrette dei danni connessi al navigare in rete, troppo presto: esposizione a contenuti non appropriati, dipendenza, problemi oculistici, solo per sintetizzare. Nonostante se ne parli ovunque, anche grazie al contributo di illustri ed illustre professionistie, con tanto di statistiche e dati scientifici a rafforzare le tesi, di fronte alla pressione del “ce l’hanno tutti!” per molte famiglie dire no alla richiesta dello smartphone già in prima media, pare essere impossibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scuole medie: come fare se tuo figlio vuole uno smartphone