Scuola Zanella di Padova | in tutte le prime più stranieri che italiani

Si tratta per lo più di ragazzi nati e cresciuti in Italia, ma che in famiglia parlano raramente la lingua italiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

scuola zanella di padova in tutte le prime pi249 stranieri che italiani

scuola zanella padova tutte"In tutte le prime più stranieri che Italiani" - In particolare, nella sezione L, 16 studenti su 21 hanno genitori stranieri; in prima F sono 12 su 21, in prima G 14 su 22, in prima H 12 su 20, in prima I 13 su 19 e in prima M 11 su 20. Da polesine24.it

