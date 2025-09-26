Scuola sentenza storica e la Cgil esulta | Una docente disabile deve essere assegnata vicino a casa

Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini del 24 settembre ha segnato una vittoria fondamentale per i diritti delle persone con disabilità, riconoscendo a una docente il diritto di essere assegnata a una sede scolastica vicina al proprio domicilio. A spiegare il caso è la Cgil di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - sentenza

Alunna con PDP viene bocciata, genitori fanno ricorso al TAR e lo vincono. I giudici: “La scuola non ha rispettato le misure compensative”. SENTENZA

Studente bocciato, ma i voti erano sufficienti. Il TAR spiega quando la scuola può dire no alle deroghe. Il caso del minore con 59 giorni di assenza. SENTENZA

Accesso agli atti scolastici, il Tar Veneto apre la strada ai genitori senza affidamento: la scuola deve consegnare i documenti alla madre, anche se decaduta, se servono per il benessere psicofisico del minore. SENTENZA

Sentenze RPD Buongiorno, oggi è arrivata a scuola la richiesta da parte dell' USR, di verificare se sono state gia corrisposte le somme relative alle differenze sulla RPD in relazione ad una sentenza. L'USR chiede al DS di predisporre un apposito provvedime - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, rientro fra le polemiche. La Cgil: oltre tremila precari: "Ma assunzioni in aumento" - L’Ufficio scolastico regionale replica: "Immissioni a ruolo regolari e più veloci del passato". Secondo msn.com

300mila precari tra scuola e università, iniziativa Cgil a Roma - Sono 300 mila i precari, secondo i calcoli della Flc Cgil, tra docenti della scuola, personale Ata, ricercatori, personale che lavora nei conservatori e nelle accademie. Da ansa.it