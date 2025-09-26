Scuola Montesacro di Roma finti parenti cercano di prelevare un bambino | paura fra i genitori

Paura a Roma, finti parenti si presentano in una scuola d’infanzia a Montesacro per prelevare un bimbo. Vengono respinti e si allontanano

Momenti di tensione nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre presso una scuola comunale dell'infanzia nel territorio di Montesacro, a Roma: due persone, un uomo e una donna, di nazionalità straniera si sono presentate ai cancelli del plesso scolastic

