Scuola Montesacro di Roma finti parenti cercano di prelevare un bambino | paura fra i genitori

Momenti di tensione a Montesacro, Roma: due sconosciuti cercano di prelevare un bambino da scuola. Si indaga su possibile tentativo di sequestro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Paura a Roma, finti parenti si presentano in una scuola d’infanzia a Montesacro per prelevare un bimbo. Vengono respinti e si allontanano

Si fingono parenti e provano a portare via un bambino dalla scuola: attimi di paura in un asilo di Roma - L'istituto, dopo l'accaduto, ha rafforzato i controlli all'entrata e all'uscita dei piccoli.

scuola montesacro roma fintiRoma, finti parenti vanno a scuola a prendere un bambino. «Erano stranieri, nessuno li ha mai visti». Poi vanno via. L'allarme e la denuncia - Momenti di tensione nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre presso una scuola comunale dell’infanzia nel territorio di Montesacro, a Roma: due persone, un uomo e una donna, ... Da msn.com

