Scuola Micheletto amazzoni e cavalieri show
Weekend di grandi risultati per le amazzoni e i cavalieri della Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano. Nel Concorso Completo Angelina Rolle, con Celtic Twilight, si è classificata 5ª nella categoria giovani cavalli di 4 anni; mentre Matteo Innocenti con Angel, alla sua prima trasferta Nazionale che si è tenuta nella prestigiosa Scuderia San Giorgio di Verolanuova (Brescia), ha concluso molto bene con una sola piccola distrazione nel cross. In contemporanea, all’Arezzo Equestrian Centre, le ragazze del team Dressage hanno ottenuto ottimi risultati nell’ultima tappa del Progetto Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Successi, ambizioni e spettacolo. I 20 anni della Scuola Micheletto
