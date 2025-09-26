Scrittori a tu per tu con il pubblico Torna l’Autunno Letterario
Torna l’ Autunno Letterario, giunto alla sua sesta edizione e ormai considerato uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale di Peschiera. Dal 8 ottobre al 13 dicembre, la biblioteca comunale ospiterà oltre venti autori pronti a dialogare con il pubblico e a presentare opere di ampio respiro, capaci di parlare a lettori di ogni gusto e ogni età. Il cartellone spazia dalle graphic novel alla Milano proiettata verso le Olimpiadi invernali, dai noir d’autore ai romanzi storici, fino ai finalisti del Premio Bancarella e a un inedito viaggio nell’amicizia fra i Dik Dik e Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contamina-azioni a Villa Margi: confronto fra scrittori e pubblico attraverso parole, pensieri, arte, scrittura, danza e musica
Ci lascia Stefano Benni, uno dei più amati scrittori italiani contemporanei. Autore, umorista, giornalista e drammaturgo profondamente apprezzato dal pubblico delle Biblioteche. Le sue parole continueranno ad accompagnare i suoi affezionati lettori. - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo un problema: gli scrittori sono usciti dal dibattito pubblico - Settecento studiosi riuniti a Genova per dibattere sulla marginalizzazione della letteratura. Da huffingtonpost.it