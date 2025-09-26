Ascoli, 27 settembre 2025 – Scritte dal contenuto sessualmente esplicito, minaccioso e con perfino inviti al suicidio sono comparse questa mattina sui muri di una scuola di Ascoli. Nel mirino una studentessa di una scuola superiore, citata con nome e cognome. Non è il primo episodio: già il 16 settembre e nei giorni successivi, ignoti avevano imbrattato le pareti con frasi oscene, sempre con la stessa vernice rossa. La gravità del gesto ha suscitato immediata preoccupazione. I dirigenti scolastici hanno espresso solidarietà alla giovane e chiesto che il responsabile venga individuato al più presto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scritte choc contro studentessa sui muri di una scuola ad Ascoli: “Insulti e ignobile invito al suicidio”