Scosse sismiche mattutine nel Centro Italia | ML 2.9 nella valle del Tronto altre lievi tra Marche Umbria Lazio e Abruzzo

Sbircialanotizia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete sismica dell’INGV ha registrato alle 05:54:17 una scossa di magnitudo ML 2.9 con epicentro 2 km a nord?ovest di Monsampolo del Tronto (AP), nella valle del Tronto. Il movimento è stato breve ma nitido, percepito in vari comuni della Riviera delle Palme; secondo le cronache locali non si segnalano danni. Secondo le rielaborazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

