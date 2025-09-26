Scosse sismiche mattutine nel Centro Italia | ML 2.9 nella valle del Tronto altre lievi tra Marche Umbria Lazio e Abruzzo
La rete sismica dell’INGV ha registrato alle 05:54:17 una scossa di magnitudo ML 2.9 con epicentro 2 km a nord?ovest di Monsampolo del Tronto (AP), nella valle del Tronto. Il movimento è stato breve ma nitido, percepito in vari comuni della Riviera delle Palme; secondo le cronache locali non si segnalano danni. Secondo le rielaborazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Islanda, erutta vulcano Sundhnukur: evacuati abitanti Grindavik dopo 130 scosse sismiche
Islanda, eruzione vulcanica a Reykjanesskagi, oltre 130 scosse sismiche nella penisola di Reykjavik, evacuate 3000 persone - VIDEO
Una lieve serie di scosse di terremoto sta interessando dalle ore 3 di questa notte l'Appennino forlivese. In totale sono stati registrate 14 scosse, solamente 2 però di magnitudo superiore a 2.0, rispettivamente 2.3 e 2.0. L'area interessata e' quella tra Rocca Sa - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sciame sismico oggi ai Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4. Da ieri oltre 100 scosse - Una serie di scosse è stata registrata a partire da mezzanotte, la più forte, di magnitudo 4. Da quotidiano.net
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8 - Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) dalla mezzanotte sono state ... ansa.it scrive