Scossa di terremoto nel golfo di Salerno | nessun danno

Un lieve terremoto è stato registrato nella serata di oggi nelGolfo di Salerno. L'evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificato alle 20.14 ora italiana con magnitudo 2.5 e a una profondità di 12 chilometri. L'epicentro è stato localizzato in mare aperto, a circa 30.