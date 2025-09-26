Scossa di terremoto nel golfo di Salerno | nessun danno

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lieve terremoto è stato registrato nella serata di oggi nelGolfo di Salerno. L’evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificato alle 20.14 ora italiana con magnitudo 2.5 e a una profondità di 12 chilometri. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, a circa 30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto Golfo Salerno