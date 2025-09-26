Scortare le barche pro Pal con la fregata della Marina costerà almeno un milione
La fregata che mandiamo a turno per soccorrere la Flotilla, se butta male, costa almeno 100mila euro al giorno. Una spesa già prevista nell'operazione Mediterraneo sicuro, ma il vertice politico ha deciso che l'incolumità degli italiani a bordo della Flotilla è interesse nazionale. Però siamo proprio sicuri che sia così? Soprattutto tenendo conto che le decine di attivisti, giornalisti e un pugno di politici estremisti vanno avanti verso Gaza, non accettano alcuna mediazione e si troveranno sicuramente nei guai. Nave Virgilio Fasan è una fregata multiruolo che stava rientrando in patria, ma ha ricevuto l'ordine del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di convergere nell'aera della Flotta pro Pal dopo la notte dei droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
