Scoperto un buco nero che cresce troppo velocemente | sfida le leggi della fisica
Un team internazionale guidato dall’italiano Luca Ighina ha scoperto un enorme buco nero che è anche tra i più lontani mai osservati. Si chiama RACS J0320-35 e si trova a 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra. In pratica lo stiamo vedendo com’era meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang, quando l’universo era ancora molto giovane. Perché sta facendo notizia? Questo buco nero ha una massa enorme, circa un miliardo di volte quella del Sole, ed è in crescita in modo sorprendentemente veloce: ogni anno “inghiotte” tra 300 e 3.000 masse solari, superando il limite di Eddington che normalmente stabilisce quanto velocemente un buco nero possa accumulare materia senza diventare instabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scoperto - buco
Scoperto il primo buco nero dell’Universo, si sarebbe formato subito dopo il Big Bang
Scoperto il primo buco nero dell’Universo, si è formato subito dopo il Big Bang
Un buco nero che potrebbe essersi formato pochi istanti dopo il Big Bang è stato scoperto dal James Webb Telescope
Scoperto buco nero grande un miliardo di volte il Sole: “Super vorace, per la fisica è inspiegabile” - X Vai su X
Quella volta in cui abbiamo scoperto un buco nero in Cyberpunk 2077 - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto un buco nero che cresce troppo velocemente: sfida le leggi della fisica - Nel cosmo c’è un buco nero gigante che sfida la fisica crescendo a ritmi ‘impossibili’: si chiama RACS J0320- Secondo msn.com
Scoperto buco nero grande un miliardo di volte il Sole: “Cresce sempre di più!”. Inspiegabile - C’è un confine che la natura sembra non voler superare, un limite invalicabile anche per i buchi neri. Segnala thesocialpost.it