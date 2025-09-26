Un team internazionale guidato dall’italiano Luca Ighina ha scoperto un enorme buco nero che è anche tra i più lontani mai osservati. Si chiama RACS J0320-35 e si trova a 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra. In pratica lo stiamo vedendo com’era meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang, quando l’universo era ancora molto giovane. Perché sta facendo notizia? Questo buco nero ha una massa enorme, circa un miliardo di volte quella del Sole, ed è in crescita in modo sorprendentemente veloce: ogni anno “inghiotte” tra 300 e 3.000 masse solari, superando il limite di Eddington che normalmente stabilisce quanto velocemente un buco nero possa accumulare materia senza diventare instabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scoperto un buco nero che cresce troppo velocemente: sfida le leggi della fisica