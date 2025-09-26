Scoperto fra le strade di Carrassi durante controlli auto | arrestato latitante

Baritoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato identificato ieri sera da una pattuglia della polizia locale durante un controllo dei documenti su un veicolo che era in transito nel quartiere Carrassi. Un latitante sarebbe stato scoperto e arrestato a Bari con l'accusa di evasione e false generalità fornite agli agenti. Dovrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperto - strade

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Strade Carrassi Durante