Scoperto deposito edile abusivo e sequestrata area di 2 mila metri quadri a Bagnara | due denunce

Sequestrata un'area di circa duemila metri quadrati e due persone denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Bagnara Calabria per i reati di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.È questo il bilancio di un'attività effettuata nel corso di mirati servizi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scoperto a Bagnara Calabra un deposito edile abusivo, denunciate due persone - L'ispezione ha permesso di accertare la presenza di numerosi rifiuti speciali gestiti in maniera irregolare. Si legge su corrieredellacalabria.it

Bagnara calabra, scoperto deposito edile abusivo e gestione illecita di rifiuti: due denunce e sequestro di 2.000 mq - L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali portate avanti dall’Arma dei Carabinieri ... Secondo reggiotv.it