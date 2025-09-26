Scoperto buco nero grande un miliardo di volte il Sole | Super vorace cresce a vista d’occhio

Trovato da un gruppo di astrofisici italiani grazie al telescopio della Nasa Chandra: “Aumenta a una velocità incompatibile con le leggi della fisica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

In questa notizia si parla di: scoperto - buco

Scoperto il primo buco nero dell’Universo, si sarebbe formato subito dopo il Big Bang

Scoperto il primo buco nero dell’Universo, si è formato subito dopo il Big Bang

Un buco nero che potrebbe essersi formato pochi istanti dopo il Big Bang è stato scoperto dal James Webb Telescope

Quella volta in cui abbiamo scoperto un buco nero in Cyberpunk 2077 - facebook.com Vai su Facebook

È stato avvistato un buco nero che sta crescendo a un ritmo che supera ogni limite - Il buco nero in crescita scoperto dalla NASA supera il limite di Eddington e potrebbe riscrivere la storia dell’Universo ... Si legge su libero.it

Scoperto il buco nero più grande mai misurato nell'universo - Grazie a Hubble e MUSE, gli scienziati hanno scoperto un buco nero da 36 miliardi di soli al centro della galassia Cosmic Horseshoe. Lo riporta msn.com