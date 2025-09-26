Scoperto buco nero grande un miliardo di volte il Sole | Cresce sempre di più! Inspiegabile

C'è un confine che la natura sembra non voler superare, un limite invalicabile anche per i buchi neri. Gli astrofisici lo chiamano "limite di Eddington" ed è la soglia teorica che stabilisce la quantità massima di materia che un buco nero può inghiottire oltre il proprio orizzonte degli eventi. Eppure, di fronte a una recente scoperta, questo confine sembra essere stato oltrepassato con disarmante facilità. Gli scienziati, osservando il comportamento di un giovane buco nero distante miliardi di anni luce, hanno registrato un ritmo di crescita talmente elevato da risultare incompatibile con le conoscenze consolidate della fisica moderna.

