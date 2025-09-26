Scoperte e arrestate in Olanda due spie 17enni | erano state arruolate da un hacker filo-russo

La polizia ha arrestato due diciassettenni olandesi con l’accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano De Telegraaf. Secondo il padre di uno dei ragazzi, suo figlio è stato reclutato su Telegram da un hacker filo-russo. Nell’agosto di quest’anno, il ragazzo avrebbe sorpassato gli uffici di Europol, Eurojust e l’ambasciata canadese. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scoperte e arrestate in Olanda due spie 17enni: erano state arruolate da un hacker filo-russo

