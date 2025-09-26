Scoperta una nuova specie di corallo peloso | si chiama Chewbecca come il personaggio di Star Wars
Un gruppo di ricercatori ha scoperto nelle acque del Pacifico occidentale una nuova specie di corallo di profondità, caratterizzato da un singolare aspetto "peloso". Non a caso gli scienziati lo hanno voluto chiamare Iridogorgia chewbacca, in onore del noto personaggio della saga di Star Wars, il. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scoperta - nuova
Scoperta nuova specie assurda: il "corallo Chewbacca" che è tutto peloso - Un corallo marino dall'aspetto 'peloso' prende il nome dallo storico Wookiee, tra Hawaii e Fossa delle Marianne. Si legge su tech.everyeye.it
