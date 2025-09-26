Scoperta una nuova specie di corallo peloso | si chiama Chewbecca come il personaggio di Star Wars

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ricercatori ha scoperto nelle acque del Pacifico occidentale una nuova specie di corallo di profondità, caratterizzato da un singolare aspetto "peloso". Non a caso gli scienziati lo hanno voluto chiamare Iridogorgia chewbacca, in onore del noto personaggio della saga di Star Wars, il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperta - nuova

Catania, scoperta una nuova “drug room”: arrestato un 25enne per spaccio ed evasione

La pistola portachiavi: cos'è e come funziona la nuova arma scoperta a Napoli dai carabinieri

Napoli, "pistola portachiavi" sul comodino di casa: scoperta una nuova arma

Scoperta nuova specie assurda: il "corallo Chewbacca" che è tutto peloso - Un corallo marino dall'aspetto 'peloso' prende il nome dallo storico Wookiee, tra Hawaii e Fossa delle Marianne. Si legge su tech.everyeye.it

scoperta nuova specie coralloCorallo Chewbacca: nelle profondità del Pacifico spunta il personaggio di Star Wars - Ogni immersione negli abissi rivela creature straordinarie, forme di vita che sembrano appartenere alla fantascienza più che all ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Nuova Specie Corallo