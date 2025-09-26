Scoperta chiave in archeologia | un teschio cinese svela un’umanità molto più antica di quanto credevamo

Un teschio umano di un milione di anni, rinvenuto in Cina, suggerisce che la nostra specie, Homo sapiens, sia apparsa sulla Terra almeno mezzo milione di anni prima di quanto si pensasse. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science, che sta facendo discutere gli scienziati di tutto il mondo. La scoperta, condotta da un team di ricercatori cinesi e britannici, potrebbe rivoluzionare la comprensione dell’evoluzione umana, come se si stesse riscrivendo un capitolo fondamentale della storia dell’umanità. Il teschio, chiamato Yunxian 2, è stato trovato nel 1990 nella provincia di Hubei, in Cina centrale, insieme ad altri due fossili danneggiati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

