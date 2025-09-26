Scopaia festa del quartiere domenica 28 settembre in piazza Europa | gli eventi in programma
Intrattenimento per famiglie e bambini, giochi, musica, street food, bancarelle, negozi aperti tutto il giorno. E ancora: camper della salute Svs, sfilata, sport e anche una caccia al tesoro. Tutto questo è “Scopaia in festa”, la prima manifestazione che si svolge nel quartiere organizzata dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
