Scooter passa col rosso e colpisce un auto lateralmente

Lo scontro fra auto e scooter a fuori grotta di qualche giorno fa, in realtà non vi è stato raccontato come sarebbe successo in effetti. Il ragazzo in scooter è passato col rosso, senza casco, con un mezzo noleggiato e per di più senza neanche la patente. Passando col rosso ha poi colpito l’auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it