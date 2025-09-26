Scooter passa col rosso e colpisce un auto lateralmente
Lo scontro fra auto e scooter a fuori grotta di qualche giorno fa, in realtà non vi è stato raccontato come sarebbe successo in effetti. Il ragazzo in scooter è passato col rosso, senza casco, con un mezzo noleggiato e per di più senza neanche la patente. Passando col rosso ha poi colpito l’auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: scooter - passa
Stile che non passa inosservato. Con il nuovo NIU MQi GT, muoversi in città diventa un mix di design, tecnologia e sostenibilità Linee moderne, fari LED aggressivi e tutta la comodità di uno scooter che ti accompagna ovunque tu voglia andare . Perfetto - facebook.com Vai su Facebook
Scontro tra auto e scooter: centauro di 60 anni portato in codice rosso all'ospedale di Macerata - Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un’auto e uno scooter. corriereadriatico.it scrive
Cagliari, schianto auto-scooter in viale Ciusa: un ferito in codice rosso - Ad avere la peggio é stato il conducente del ciclomotore soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ... Scrive unionesarda.it