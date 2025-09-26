Scontro tra un monopattino e un' auto in via Palmerini uomo in gravi condizioni FOTO

Scontro tra un'automobile, una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 28 anni, e un monopattino sul quale viaggiava un uomo di 52 anni, in via Palmerini a Pescara.L'incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 20 di giovedì 25 settembre.Per cause ancora in corso di accertamento i due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: scontro - monopattino

Scontro tra monopattino e Doblò. Resta gravissimo il 34enne ferito. È in prognosi riservata

Scontro tra auto e monopattino a Mendrisio: gravissimo 14enne

Cecina, scontro tra auto e monopattino: grave trentenne

Scontro tra scooter e monopattino tra via Garibaldi e via della Campana, al momento risulta una persona ferita. Sul posto la Polizia Municipale e un'ambulanza di SVS - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, scontro tra un'auto e un monopattino in zona Eden. Ferito un ragazzo di 15 anni - Un quindicenne in monopattino è rimasto ferito intorno alle 12. corrierediarezzo.it scrive

Scontro tra moto e monopattino a Torino tra corso Peschiera e via San Paolo: feriti i conducenti - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 15 settembre 2025 a Torino, all’incrocio tra corso Peschiera e via San Paolo, dove una moto e un monopattino si sono scontrati, finendo ... Scrive giornalelavoce.it