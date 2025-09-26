scontro tra auto ragazza grave in ospedale

Un altro grave incidente è avvenuto lungo la superstrada Boffalora Malpensa. L’altra sera una ragazza di 28 anni ha riportato lesioni critiche nello scontro ed è stata trasferita, in codice rosso, all’ospedale di Legnano. L’allarme è scattato nel tratto tra Magenta e Mesero dove si è verificato un tamponamento per cause ancora in corso di chiarimento da parte della polizia stradale intervenuta per i rilievi. Un ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto andando a tamponare la ragazza che lo precedeva. Quest’ultima, a sua volta, ha tamponato un altro veicolo, ma senza causare troppi danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

