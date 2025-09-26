Scontro tra auto Ragazza grave in ospedale

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro grave incidente è avvenuto lungo la superstrada Boffalora Malpensa. L’altra sera una ragazza di 28 anni ha riportato lesioni critiche nello scontro ed è stata trasferita, in codice rosso, all’ospedale di Legnano. L’allarme è scattato nel tratto tra Magenta e Mesero dove si è verificato un tamponamento per cause ancora in corso di chiarimento da parte della polizia stradale intervenuta per i rilievi. Un ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto andando a tamponare la ragazza che lo precedeva. Quest’ultima, a sua volta, ha tamponato un altro veicolo, ma senza causare troppi danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scontro tra auto ragazza grave in ospedale

© Ilgiorno.it - Scontro tra auto. Ragazza grave in ospedale

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

scontro auto ragazza graveScontro tra auto. Ragazza grave in ospedale - Un altro grave incidente è avvenuto lungo la superstrada Boffalora Malpensa. Secondo ilgiorno.it

scontro auto ragazza graveSavona, grave incidente stradale. Tre i feriti nello scontro tra un auto e due moto - Una ragazza è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le ferite alle gambe Savona – Tre giovani sono rimasti feriti nello scontro tra un auto e due moto mercoledì sera poco do ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Auto Ragazza Grave