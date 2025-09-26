Scontro terrificante tra due camion e un minibus | è strage

Era una mattina come tante per i passeggeri di un minibus, con il sole che filtrava tra le nuvole e le strade silenziose che si snodavano tra le colline. Chi sedeva a bordo non immaginava che quel viaggio, nato dalla gioia di una recente esibizione, sarebbe presto diventato un incubo. Le risate del gruppo musicale, le chiacchiere tra amici e colleghi, e il ritmo familiare del motore sembravano accompagnare una normale giornata di lavoro. Leggi anche: Camion si ribalta e finisce nel fiume: come è successo Improvvisamente, in un istante, tutto è cambiato. Il rumore di metallo che si piega, il fragore dell’impatto e il caos di urla e sirene hanno spezzato la routine quotidiana, lasciando dietro di sé confusione e terrore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro terrificante tra due camion e un minibus: è strage

In questa notizia si parla di: scontro - terrificante

Scontro terrificante tra auto e minicar: bilancio grave, coinvolti giovanissimi

J-World. . Il golazo di Adailton che ha regalato alla fine i 3 punti allo Yokohama FC nello scontro diretto contro l'Albirex Niigata! Un sinistro terrificante su cui non poteva fare niente nessuno. A 34 anni, l'attaccante brasiliano dimostra di essere ancora decisivo - facebook.com Vai su Facebook

Un altro terribile #incidente in serata: scontro tra tre mezzi, un ferito in codice rosso a #Vittoria - X Vai su X

Scontro tra un tir e un camion in autostrada: soccorsi sul posto - Uno dei due mezzi si è girato su se stesso finendo contromano e urtando l'altro: un uomo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ... ciociariaoggi.it scrive

Incidente in Autostrada A1, camion salta corsia/ Scontro con ambulanza e altri mezzi: 3 morti e 18 feriti - Lungo l'Autostrada A1 un incidente spaventoso: un camion ha saltato la corsia ed è finito contro un'ambulanza e non solo, il bilancio Un incidente gravissimo si è verificato stamane sull’autostrada A1 ... Come scrive ilsussidiario.net