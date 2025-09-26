Scontro frontale tra due auto a Santa Croce sull' Arno | feriti i conducenti
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 26 settembre, in via Sant'Andrea a Santa Croce sull'Arno. Due auto si sono scontrate frontalmente e i due conducenti sono rimasti feriti.I Vigili del fuoco di Pisa intervenuti sul posto hanno collaborato con il personale sanitario del 118 oltre a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
