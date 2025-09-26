Scontro bici elettrica-auto a Spoltore | ferito al ginocchio il ciclista

Tamponamento a Spoltore tra una bici elettrica e una Fiat 500. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per il 24enne di Pescara alla guida delle due ruote: ha riportato una contusione al ginocchio destro e che si è riservato la possibilità di andare da solo in pronto soccorso per un eventuale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

