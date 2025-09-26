Scontri Nizza-Roma tredici tifosi giallorossi a processo

Tredici tifosi della Roma a processo a seguito degli scontri divampati martedì sera alla vigilia della partita di Europa League tra Nizza e la compagine giallorossa. Nella circostanza gli agenti avrebbero utilizzato anche spray urticanti e oltre 100 tifosi romanisti sono stati fermati e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

