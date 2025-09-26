Scontri Nizza-Roma tredici tifosi giallorossi a processo
Tredici tifosi della Roma a processo a seguito degli scontri divampati martedì sera alla vigilia della partita di Europa League tra Nizza e la compagine giallorossa. Nella circostanza gli agenti avrebbero utilizzato anche spray urticanti e oltre 100 tifosi romanisti sono stati fermati e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: scontri - nizza
Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma
Scontri a Nizza, 102 tifosi della Roma fermati: il racconto degli abitanti
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo
Scontri Nizza-Roma - L'UEFA valuta provvedimenti. I 13 romanisti rischiano fino a 5 anni di carcere #ASRoma #NizzaRoma #UEL https://vocegiallorossa.it/primo-piano/scontri-nizza-roma-l-uefa-valuta-provvendimenti-i-13-romanisti-rischiano-fino-a-5-anni-d - X Vai su X
103 TIFOSI DELLA ROMA FERMATI Notte di scontri a Nizza La città è blindata - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Nizza-Roma, custodia cautelare per 13 ultrà giallorossi: processo il 26 novembre. Rischiano cinque anni di carcere - La polizia ha individuato il gruppo utilizzando anche i droni prima che si scontrasse con i rivali france ... Come scrive roma.corriere.it
Scontri Nizza-Roma: rilasciati 88 ultras giallorossi. Gli altri a processo - Gli altri a processo dopo gli scontri alla vigilia del match di Europa League Arrivano i primi, pesanti verdetti dopo la notte di follia che ha pr ... calcionews24.com scrive