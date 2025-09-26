Scontri al corteo per Gaza In arrivo altre 10 denunce
Altri manifestanti - almeno dieci, per ora, ma i numeri potrebbero essere destinati a salire - saranno denunciati per i disordini della manifestazione pro Gaza di lunedì: la polizia ha passato al setaccio immagini e filmati di quel giorno, quando il maxi-corteo ha invaso la tangenziale e poi l’autostrada, bloccandola, con una parte di manifestanti che dopo si è spostata in via Stalingrado. Dove è scoppiato il caos. E ora, si stanno formalizzando le nuove denunce, dopo che già cinque persone sono finite nei guai e altri quattro (tre maggiorenni e un minore) sono stati arrestati. Per il ragazzino, 16 anni - quando è stato arrestato stava spostando un cassonetto in via Stalingrado -, si è svolta ieri l’udienza di convalida davanti alla giudice Anna Filocamo, che ha disposto per lui la prescrizione minima: tenere una buona condotta e non frequentare pregiudicati per due mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scontri - corteo
