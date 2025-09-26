scontri al corteo per gaza ai domiciliari i due 17enni finiti al beccaria solo in serata hanno ottenuto il permesso di andare a scuola

Restano ai domiciliari, ma almeno potranno però andare a scuola (grazie a un provvedimento giunto solo ieri sera) i due studenti 17enni del liceo Carducci coinvolti nei disordini di lunedì scorso alla stazione Centrale. Dopo tre giorni trascorsi al carcere minorile Beccaria, i ragazzi sono tornati nelle rispettive abitazioni, senza in un primo momento l’autorizzazione a frequentare le lezioni. Un provvedimento (di inusitata durezza) che aveva sollevato le proteste dei difensori, Mirko Mazzali e Guido Guella. Per il Gip i due, che rispondono di resistenza aggravata, avrebbero avuto “comportamenti violenti” nei confronti della polizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

