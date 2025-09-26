Scontri a Nizza-Roma | tredici tifosi giallorossi a processo

Romadailynews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, la tensione è sfociata in violenti scontri: 102 ultrà romanisti sono stati arrestati. Di questi, tredici saranno processati con rito immediato e restano in custodia cautelare. Le accuse contestate includono raduni violenti, possesso di armi proibite e danneggiamento di beni pubblici e privati. La Procura francese ha fissato il processo per il 26 novembre.   rilievi e le misure Altri 88 tifosi sono stati rilasciati, ma con divieto di accesso al dipartimento delle Alpi Marittime per sei mesi.  . Le indagini hanno fatto uso di droni per individuare i gruppi intenzionati a provocare disordini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

scontri a nizza roma tredici tifosi giallorossi a processo

© Romadailynews.it - Scontri a Nizza-Roma: tredici tifosi giallorossi a processo

In questa notizia si parla di: scontri - nizza

Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Scontri a Nizza, 102 tifosi della Roma fermati: il racconto degli abitanti

Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo

Scontri Nizza-Roma, tredici tifosi giallorossi a processo - Tredici tifosi della Roma a processo a seguito degli scontri divampati martedì sera alla vigilia della partita di Europa League tra Nizza e la compagine giallorossa. Lo riporta romatoday.it

scontri nizza roma trediciScontri a Nizza-Roma, custodia cautelare per 13 ultrà giallorossi: processo il 26 novembre. Rischiano cinque anni di carcere - La polizia ha individuato il gruppo utilizzando anche i droni prima che si scontrasse con i rivali france ... roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontri Nizza Roma Tredici