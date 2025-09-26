Scontri a Nizza-Roma | tredici tifosi giallorossi a processo
Alla vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, la tensione è sfociata in violenti scontri: 102 ultrà romanisti sono stati arrestati. Di questi, tredici saranno processati con rito immediato e restano in custodia cautelare. Le accuse contestate includono raduni violenti, possesso di armi proibite e danneggiamento di beni pubblici e privati. La Procura francese ha fissato il processo per il 26 novembre. rilievi e le misure Altri 88 tifosi sono stati rilasciati, ma con divieto di accesso al dipartimento delle Alpi Marittime per sei mesi. . Le indagini hanno fatto uso di droni per individuare i gruppi intenzionati a provocare disordini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
