Scomparsa nei boschi di Medicina ricerche vane | diffuso il volantino E i cani molecolari non fiutano nulla

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescia, 26 settembre 2025 – Dopo cinque giorni di ricerche a tappeto, effettuate da gruppi di vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, arrivati da tutta le regione e non solo, affiancati da tanti volontari, esperti conoscitori dei posti, adoperando tutti i mezzi a loro disposizione, cani molecolari, elicottero, droni con elettroscanner, Piera Pinna ancora non è stata trovata. La 69enne di Bosa (in provincia di Oristano, in Sardegna) residente a San Miniato dove è titolare di un’avviata azienda agricola, domenica mattina si è persa nei boschi attorno a Medicina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scomparsa nei boschi di medicina ricerche vane diffuso il volantino e i cani molecolari non fiutano nulla

© Lanazione.it - Scomparsa nei boschi di Medicina, ricerche vane: diffuso il volantino. E i cani molecolari non fiutano nulla

In questa notizia si parla di: scomparsa - boschi

Scomparsa cercatrice di funghi, ricerche nei boschi

scomparsa boschi medicina ricercheScomparsa nei boschi di Medicina, ricerche vane: diffuso il volantino. E i cani molecolari non fiutano nulla - La donna si era allontanata domenica per cercare i funghi ... Secondo msn.com

scomparsa boschi medicina ricercheRicerche disperate nei boschi di Medicina: era uscita a funghi, ma non è più tornata. E’ sparita da giorni - La donna era partita insieme al marito: esperta camminatrice, conosce molto bene quella zona. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Boschi Medicina Ricerche