Scomparsa dai radar Anche Spezia dice no all’attracco della Severn | Siamo un porto di pace

Livorno ha detto ‘no’ e la nave Slnc Severn, battente bandiera statunitense, è letteralmente scomparsa dai radar. Il presidio durato tre giorni, organizzato dall’Unità sindacale di base (Usb) con il contributo di diverse sigle dell’associazionismo, è riuscito a impedire l’attracco nelle banchine dello scalo labronico del cargo che trasporta a bordo materiale da consegnare alla base americana di Camp Darby a Tirrenia (Pisa). Sulla questione i manifestanti hanno ricevuto un importante sostegno da parte del sindaco Luca Salvetti ed è stato altresì fondamentale il ruolo di mediazione svolto dal prefetto della città toscana, Giancarlo Dionisi, che, non appena è scoppiato il caso, con tanto di mobilitazione sindacale, si è affrettato a precisare che il cargo non trasportava armi ma generatori, mezzi da cantiere e attrezzature varie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

