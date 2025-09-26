Sciopero trasporto aereo il Garante intima a Usb di revocare la mobilitazione Il sindacato | Azione intimidatoria andiamo avanti

Nella giornata di mobilitazione del trasporto aereo, il sindacato di base Usb ha denunciato un’azione intimidatoria da parte della Commissione di Garanzia degli scioperi. ” Il Garante ci ha inviato un’indicazione alla revoca dello sciopero”, si legge in una nota dell’Usb. “La comunicazione – prosegue – è arrivata a sole quattro ore dall’inizio della mobilitazione nazionale, che è stata indetta dalla Cub Trasporti il 31 luglio, e a cui noi abbiamo aderito il 13 settembre. Questo perché le motivazioni includerebbero temi riferiti al rifiuto della guerra, agli scenari di violazione dei diritti umani in Palestina, diversi da quelli della Cub Trasporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

