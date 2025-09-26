Sciopero trasporto aereo il Garante intima a Usb di revocare la mobilitazione Il sindacato | Azione intimidatoria andiamo avanti
Nella giornata di mobilitazione del trasporto aereo, il sindacato di base Usb ha denunciato un’azione intimidatoria da parte della Commissione di Garanzia degli scioperi. ” Il Garante ci ha inviato un’indicazione alla revoca dello sciopero”, si legge in una nota dell’Usb. “La comunicazione – prosegue – è arrivata a sole quattro ore dall’inizio della mobilitazione nazionale, che è stata indetta dalla Cub Trasporti il 31 luglio, e a cui noi abbiamo aderito il 13 settembre. Questo perché le motivazioni includerebbero temi riferiti al rifiuto della guerra, agli scenari di violazione dei diritti umani in Palestina, diversi da quelli della Cub Trasporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - trasporto
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Sciopero aerei il 10 luglio, trasporto a rischio fino a 24 ore: l’elenco dei voli garantiti
Sciopero trasporto aereo 10 luglio 2025: gli orari, i voli cancellati e le fasce di garanzia
DOPO IL GRANDE SCIOPERO DEL 22 SETTEMBRE, 26 SETTEMBRE GLI STUDENTI AL FIANCO DEGLI AEROPORTUALI IN SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO! Non un chiodo per Israele: blocchiamo tutto! La giornata di sciopero del 22 settembre chia - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero trasporto ferroviario – probabile impatto sul servizio del Malpensa Express che collega Mxp a Milano e viceversa. Bus sostitutivi senza fermate intermedie, in partenza da Via Paleocapa 1.Garantite le fasce orarie 6-9/18-21 https://trenord.it/news/treno - X Vai su X
Sciopero trasporto aereo, il Garante intima a Usb di revocare la mobilitazione. Il sindacato: “Azione intimidatoria, andiamo avanti” - Il sindacato conferma i presidi negli aeroporti nonostante l'intimazione arrivata a sole 4 ore dall'inizio della mobilitazione ... Da ilfattoquotidiano.it
Trasporto aereo, oggi lo sciopero: stop di 24 ore e rischio caos voli - Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l'intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Secondo msn.com