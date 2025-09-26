Sciopero nel settore aeroportuale | Ryanair dirotta i collegamenti da Bologna a Forlì

Traffico aereo intenso al Luigi Ridolfi di Forlì. Venerdì alcuni voli programmati sull’aeroporto di Bologna sono arrivati o partiti dallo scalo di via Seganti per effetto di alcune agitazioni sindacali. I sindacati Cub Trasporti e Usb hanno infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

