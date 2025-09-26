ABBONATI A DAYITALIANEWS Uno stop di 24 ore indetto dal sindacato Cub-trasporti. Giornata difficile per i viaggiatori: da mezzanotte del 26 settembre e per 24 ore è in corso lo sciopero nazionale dei lavoratori aeroportuali. La mobilitazione è stata proclamata da Cub-trasporti, con una doppia motivazione: solidarietà alla popolazione di Gaza e richieste di migliori condizioni contrattuali ed economiche. Lo stop arriva pochi giorni dopo la manifestazione nazionale del 22 settembre, alla quale il comparto aereo non aveva partecipato. Oggi invece anche il settore aeroportuale incrocia le braccia. Voli garantiti e fasce orarie protette. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciopero nazionale negli aeroporti oggi: chi si ferma il 26 settembre e quali voli partono