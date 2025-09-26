Sciopero nazionale degli aeroporti | stop di 24 ore Quali compagnie si fermano e le fasce di garanzia
Mobilitazione nazionale negli aeroporti italiani. Oggi il personale del comparto aereo e aeroportuale incrocia le braccia per 24 ore, su convocazione del sindacat Cub-Trasporti. L’iniziativa è solo l’ultima di una settimana di mobilitazione nazionale iniziata con le manifestazioni in decine di città italiane per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Ma la protesta degli aeroportuali ha anche motivazioni economiche e contrattuali: il sindacato denuncia «l’aumento dello sfruttamento, il taglio di salari e diritti, nonostante il boom del traffico passeggeri e merci» Chi sciopera e quali voli sono garantiti. 🔗 Leggi su Open.online
