Sciopero generale a rischio visite ed esami all' Asl di Novara

Possibili disagi all'Asl per uno sciopero nazionale.L'organizzazione sindacale Si Cobas ha infatti indetto per il 3 ottobre uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L'Asl di Novara ha quindi comunicato che i servizi erogati, fatti salvi quelli indispensabili. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Cgil Ascoli Piceno. . ? Stato di agitazione permanente! ? Siamo pronti allo sciopero generale! Palestina libera! - facebook.com Vai su Facebook

Cgil contestata a Montecitorio: “Vergogna, sciopero generale”. Mentre esprimeva solidarietà per la Flotilla, la segretaria confederale della Cgil Ghiglione è stata fortemente criticato da alcuni attivisti - X Vai su X

Sciopero oggi per Gaza, ecco i servizi a rischio a Bologna. Bus, scuola, visite, treni: cosa c’è da sapere - Oltre 60 manifestazioni in tutto il Paese e braccia incrociate per l’intera giornata di oggi, da mezzanotte alle 23. Riporta ilrestodelcarlino.it

Sciopero generale "a sorpresa e senza preavviso", stop di Salvini. Meloni: "Non sono stupida, non si vuole aiutare Gaza" - Usb annuncia una nuova mobilitazione a supporto della popolazione della Striscia e si riaccende la polemica. Scrive today.it