Sciopero del trasporto aereo | rischio caos voli

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l’intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Chi si ferma e quando. A partire dai lavoratori delle aziende dell’aeroportuale-indotto associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti Assohandlers, Assocatering, Assologistica e Faro che incrociano le braccia per 24 ore (dalle 00,00 alle 23,59) per lo sciopero indetto da Cub Trasporti cui aderisce l’Usb, e al quale si aggiunge lo sciopero nazionale di quattro ore (10-14) in Assohandlers indetto da Flai Ts. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sciopero aerei 26 settembre, rischio disagi e ritardi - Oggi venerdì 26 settembre 2025 sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie del comparto aereo, dal personale navigante a quello di terra, ... Scrive msn.com
Trasporto aereo, oggi lo sciopero: stop di 24 ore e rischio caos voli - (Adnkronos) – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l’intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Riporta msn.com