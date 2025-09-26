Sciopero del trasporto aereo | rischio caos voli

Cdn.ilfaroonline.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l’intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Chi si ferma e quando. A partire dai lavoratori delle aziende dell’aeroportuale-indotto associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti Assohandlers, Assocatering, Assologistica e Faro che incrociano le braccia per 24 ore (dalle 00,00 alle 23,59) per lo sciopero indetto da Cub Trasporti cui aderisce l’Usb, e al quale si aggiunge lo sciopero nazionale di quattro ore (10-14) in Assohandlers indetto da Flai Ts. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporto

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Sciopero aerei il 10 luglio, trasporto a rischio fino a 24 ore: l’elenco dei voli garantiti

Sciopero trasporto aereo 10 luglio 2025: gli orari, i voli cancellati e le fasce di garanzia

sciopero trasporto aereo rischioSciopero aerei 26 settembre, rischio disagi e ritardi - Oggi venerdì 26 settembre 2025 sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie del comparto aereo, dal personale navigante a quello di terra, ... Scrive msn.com

sciopero trasporto aereo rischioTrasporto aereo, oggi lo sciopero: stop di 24 ore e rischio caos voli - (Adnkronos) – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l’intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Trasporto Aereo Rischio