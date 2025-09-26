Sciopero del trasporto aereo | rischio caos voli

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l’intera giornata rischiano di paralizzare il settore. Chi si ferma e quando. A partire dai lavoratori delle aziende dell’aeroportuale-indotto associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti Assohandlers, Assocatering, Assologistica e Faro che incrociano le braccia per 24 ore (dalle 00,00 alle 23,59) per lo sciopero indetto da Cub Trasporti cui aderisce l’Usb, e al quale si aggiunge lo sciopero nazionale di quattro ore (10-14) in Assohandlers indetto da Flai Ts. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it