Sciopero aeroporti oggi venerdì 26 settembre chi si ferma e quali sono i voli garantiti

Usb ha annunciato un nuovo sciopero generale "senza preavviso" per la pace a Gaza, ma intanto tocca al settore aereo e aeroportuale: oggi, venerdì 26 settembre, prevista una mobilitazione nazionale di tutto il comparto, incluso anche l'indotto, non solo per motivi legati alle condizioni economiche e contrattuali ma anche per protestare contro l 'occupazione israeliana della Striscia. A proclamare l'astensione dal lavoro, che dura 24 ore, è la Cub-Trasporti. Si prevedono ritardi e cancellazioni, ma come sempre sono garantite le fasce orarie tutelate per legge – cioè dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 18 alle 21 – e i voli protetti dall'elenco dell'Enac.

