Sciopero aeroporti oggi venerdì 26 settembre chi si ferma e quali sono i voli garantiti
Usb ha annunciato un nuovo sciopero generale "senza preavviso" per la pace a Gaza, ma intanto tocca al settore aereo e aeroportuale: oggi, venerdì 26 settembre, prevista una mobilitazione nazionale di tutto il comparto, incluso anche l’indotto, non solo per motivi legati alle condizioni economiche e contrattuali ma anche per protestare contro l ’occupazione israeliana della Striscia. A proclamare l’astensione dal lavoro, che dura 24 ore, è la Cub-Trasporti. Si prevedono ritardi e cancellazioni, ma come sempre sono garantite le fasce orarie tutelate per legge – cioè dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 18 alle 21 – e i voli protetti dall’elenco dell’Enac. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: sciopero - aeroporti
Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati
Sciopero aerei giovedì 10 luglio: cancellati i voli EasyJet e Ita Airways, aeroporti a rischio caos
Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati
#Voli a rischio oggi per lo #sciopero di 24 ore di diverse sigle sindacali. Fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L'#Enacriporta sul suo sito i voli garantiti. Coinvolti diversi aeroporti, servizi di terra e personale navigante. - facebook.com Vai su Facebook
#Voli a rischio oggi per lo #sciopero di 24 ore di diverse sigle sindacali. Fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L'@EnacGov riporta sul suo sito i voli garantiti. Coinvolti diversi aeroporti, servizi di terra e personale navigante. - X Vai su X
Oggi c'è lo sciopero nazionale negli aeroporti: chi si ferma venerdì 26 settembre e quali sono i voli garantiti - La mobilitazione nazionale di 24 ore è stata annunciata dal sindacato Cub- Secondo today.it
Sciopero aerei oggi 26 settembre 2025/ Info, orari e tutti i voli garantiti: 24 ore di stop - Giornata di sciopero degli aerei e dei voli quella di oggi, venerdì 26 settembre 2025, 24 ore di stop che creeranno non pochi disagi ai passeggeri ... Lo riporta ilsussidiario.net