Oggi il settore aereo italiano è interessato da uno sciopero di 24 ore che coinvolge varie sigle e categorie. Restano operative le fasce di garanzia 07:00-10:00 e 18:00-21:00, oltre ai voli “protetti” identificati dall’ENAC nel documento ufficiale pubblicato per la giornata odierna. In questa guida trovi: chi sciopera, come funzionano le fasce, come leggere l’elenco . L'articolo Sciopero aereo di 24h oggi: fasce garantite 7-1018-21, voli protetti ENAC e diritti dei passeggeri è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sciopero aereo di 24h oggi: fasce garantite 7-10/18-21, voli protetti ENAC e diritti dei passeggeri