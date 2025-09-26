Sciopero aereo del 26 settembre lunga giornata di disagi in Italia | i motivi della protesta le fasce di garanzia le compagnie coinvolte

Sciopero aereo oggi venerdì 26 settembre 2025, alla base i contratti e l’occupazione di Gaza. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Sarà una vera e propria giornata di passione quella di oggi venerdì 26 settembre 2025 per il trasporto aereo in Italia. I sindacati Cub-Trasporti, Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato una giornata di sciopero di ventiquattr’ore del comparto aereo e aeroportuale e dell’indotto. – Notizie.com Alla base dell’agitazione il contratto di lavoro e l’occupazione israeliana nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sciopero aereo del 26 settembre, lunga giornata di disagi in Italia: i motivi della protesta, le fasce di garanzia, le compagnie coinvolte

26/09/2025 sciopero di 24 ore nel trasporto aereo, i voli potranno subire ritardi o cancellazioni Raccomandiamo ai passeggeri di contattare la compagnia aerea per verificare l'operatività del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Informazioni su https://scio - X Vai su X

DOPO IL GRANDE SCIOPERO DEL 22 SETTEMBRE, 26 SETTEMBRE GLI STUDENTI AL FIANCO DEGLI AEROPORTUALI IN SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO! Non un chiodo per Israele: blocchiamo tutto! La giornata di sciopero del 22 settembre chia - facebook.com Vai su Facebook

Per venerdì 26 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del settore aereo - Il sindacato CUB Trasporti ha indetto per venerdì 26 settembre uno sciopero nazionale di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori aereo e aeroportuale, che rischia di provocare ritardi e ... Secondo ilpost.it

Sciopero aereo: oggi stop per Wizz Air e Volotea. A rischio i servizi negli scali. I voli garantiti - Da Milano a Roma, da Cagliari a Venezia, possono fermarsi lavoratori che assicurano la gestione dei ... Scrive repubblica.it