Sciopero aerei corteo Malpensa con blocchi
Ancora una giornata di tensioni nel trasporto aereo. Oggi nuovo sciopero sia per Gaza che per migliori condizioni contrattuali. Caos negli scali. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: sciopero - aerei
