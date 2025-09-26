Sciopero aerei corteo Malpensa con blocchi

Tv2000.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una giornata di tensioni nel trasporto aereo. Oggi nuovo sciopero sia per Gaza che per migliori condizioni contrattuali. Caos negli scali. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sciopero aerei corteo malpensa con blocchi

© Tv2000.it - Sciopero aerei, corteo Malpensa con blocchi

