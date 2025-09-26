Sciopero aerei 26 settembre rischio disagi e ritardi

Oggi venerdì 26 settembre 2025 sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie del comparto aereo, dal personale navigante a quello di terra, fino ai servizi di pulizia. La protesta, lanciata dal sindacato di base CUB Trasporti, vede l’adesione anche di Usb Lavoro Privato, FlaI Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Uilt-Uil e altri sindacati di categoria. Manifestazione e presidio al cargo Malpensa. Saranno garantite, come previsto dalla legge, le fasce orarie protette: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, oltre ai voli indicati nell’elenco pubblicato sul sito dell’ENAC nella sezione “Voli garantiti in caso di sciopero”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

