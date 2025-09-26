Sciopero aerei 26 settembre disagi per chi vola a Malpensa Linate e Orio al Serio

26 set 2025

Il 26 settembre 2025 il trasporto aereo italiano sarà fermato da uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutto il comparto: personale di volo, addetti di terra, handling, pulizie e servizi collegati. Le fasce di garanzia restano 7-10 e 18-21.  Sciopero aereo a Malpensa, Linate e Orio al Serio Gli scali di Malpensa, Linate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

