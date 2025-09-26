Sciopero aerei 26 settembre disagi per chi vola a Malpensa Linate e Orio al Serio
Il 26 settembre 2025 il trasporto aereo italiano sarà fermato da uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutto il comparto: personale di volo, addetti di terra, handling, pulizie e servizi collegati. Le fasce di garanzia restano 7-10 e 18-21. Sciopero aereo a Malpensa, Linate e Orio al Serio Gli scali di Malpensa, Linate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: sciopero - aerei
Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati
Maxi sciopero degli aerei in arrivo il 10 luglio, a rischio i voli: orari e modalità dello stop
Caos voli in Francia, oltre mille aerei cancellati per lo sciopero: “Vacanze saltate per migliaia di persone”
Sarà sciopero anche per gli aerei questo venerdì 26 settembre: ecco orari e voli a rischio -> https://tinyurl.com/4awre4zs - facebook.com Vai su Facebook
Aerei, sciopero del personale Volotea indetto da Uiltrasporti per venerdì 26 settembre https://ift.tt/nksyqtB - X Vai su X
Sciopero aereo: oggi stop per Wizz Air e Volotea. A rischio i servizi negli scali. I voli garantiti - Da Milano a Roma, da Cagliari a Venezia, possono fermarsi lavoratori che assicurano la gestione dei ... Riporta repubblica.it
Sciopero aerei oggi 26 settembre 2025/ Info, orari e tutti i voli garantiti: 24 ore di stop - Giornata di sciopero degli aerei e dei voli quella di oggi, venerdì 26 settembre 2025, 24 ore di stop che creeranno non pochi disagi ai passeggeri ... Come scrive ilsussidiario.net