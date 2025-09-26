Sciopero a Malpensa il sindacato Usb al Terminal 1 per lavoro e Palestina

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsto per oggi alle 10 lo sciopero organizzato al Terminal 1 di Malpensa dal sindacato Usb, per i contratti di lavoro, la situazione nella Striscia di Gaza e per esprimere il sostegno all'iniziativa della Flotilla. I primi membri dell'organizzazione sono arrivati poco dopo le 9, e hanno iniziato a mettere le bandiere del sindacato e a montare gli speaker. Per il momento, nessun vessillo della Palestina in vista. Le forze dell'ordine sono già presenti sul posto: tre camionette della polizia e due volanti, oltre ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

