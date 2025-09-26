Scintille sulla Ztl aperta in via Elisa per i residenti è una bestialità

Lucca, 26 settembre 2025 – Non è la prima volta che via Elisa finisce nell’occhio del ciclone. Stavolta è per il “sì“ o il “no“ allo spegnimento dei varchi, provvedimento comunque già disposto dall’amministrazione comunale a partire da giovedì scorso e che da lunedì a venerdì (fino al 31 gennaio 2026) dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 13.45 alle 14.30 dispone la sospensione temporanea della Ztl e della disattivazione temporanea del varco telematico di via Elisa con percorso autorizzato in uscita: Porta Elisa, via Elisa, via del Fosso (a sinistra-direzione sud), Corso Garibaldi (senza oltrepassare il varco telematico), via del Peso, via F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

