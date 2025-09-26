Scintille sulla Ztl aperta in via Elisa per i residenti è una bestialità
Lucca, 26 settembre 2025 – Non è la prima volta che via Elisa finisce nell’occhio del ciclone. Stavolta è per il “sì“ o il “no“ allo spegnimento dei varchi, provvedimento comunque già disposto dall’amministrazione comunale a partire da giovedì scorso e che da lunedì a venerdì (fino al 31 gennaio 2026) dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 13.45 alle 14.30 dispone la sospensione temporanea della Ztl e della disattivazione temporanea del varco telematico di via Elisa con percorso autorizzato in uscita: Porta Elisa, via Elisa, via del Fosso (a sinistra-direzione sud), Corso Garibaldi (senza oltrepassare il varco telematico), via del Peso, via F. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scintille sulla Ztl aperta in via Elisa, per i residenti è una “bestialità” - Mentre Confartigianato ringrazia, la contestazione sul provvedimento appena adottato dal Comune arriva, secca, dal comitato Vivere il centro storico e dal consigliere comunale Daniele Bianucci ... Lo riporta lanazione.it
Via Pellini, in attesa delle scale la Ztl resta aperta per un’ora - La mancata riapertura delle scale mobili di via Pellini costringe il Comune a tenere aperta ancora la Ztl in alcuni orari. Riporta lanazione.it