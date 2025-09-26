Scifoni porta al Brancaccio Frà – San Francesco superstar Medioevo
Roma, 26 set. (askanews) – Giovanni Scifoni porta al Teatro Brancaccio di Roma, dal 2 al 4 ottobre, “Frà – San Francesco, la superstar del medioevo”, con le musiche originali di Luciano Di Giandomenico e strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, per la regia di Francesco Brandi. Scrive Scifoni: “Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti? Se chiedo ad un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace” lui dirà: Francesco. Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? E perché proprio lui? Non era l’unico a praticare il pauperismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: scifoni - porta
Giovanni Scifoni porta a San Bonifacio lo spettacolo "Fra’ – San Francesco, la superstar del medioevo"! #DiconoDiNoi - facebook.com Vai su Facebook
Scifoni porta al Brancaccio "Frà - San Francesco superstar Medioevo" - Giovanni Scifoni porta al Teatro Brancaccio di Roma, dal 2 al 4 ottobre, 'Frà - Scrive spettacoli.tiscali.it