Schlein | Scioccante che Trump all' Onu abbia attaccato un alleato stretto come l' Ue – Il video
(Agenzia Vista) Londra, 26 settembre 2025 “Insisterò sul nostro rapporto, anche con un presidente che ci attacca, come ha fatto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite solo un paio di giorni fa. È piuttosto scioccante perché sembra attaccare gli alleati e gli amici più stretti, come l'Unione Europea.” Così la Segretaria del partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento al 'Global Progress action Summit 2025”, il summit mondiale del progressismo riformista, a Londra. Courtesy: Youtube Global Progress Action Summit 2025 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
