LONDRA – La destra si può sconfiggere, “noi possiamo batterli, ma per riuscirci non dobbiamo inseguire la loro agenda, dobbiamo avere la nostra agenda progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando al ‘Global progress action summit 2025’ a Londra. I progressisti devono “parlare dei problemi che i cittadini affrontano ogni giorno. Se li spingiamo sul terreno per loro meno confortevole, quello della giustizia sociale, noi possiamo vincere di nuovo”. La leader del Pd ha aggiunto: “Io credo che i dazi e la mancanza di volontà politica di questa destra di dare risposte alle condizioni delle nostre popolazioni ci metterà di nuovo in condizione di porre il tema della giustizia sociale in cima all’agenda”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “La destra si può battere se non inseguiamo i loro temi”

