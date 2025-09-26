Roma, 25 settembre 2025 – Ora di pranzo. Elly Schlein, tanto per cambiare,è in partenza. Il programma delle ultime 48 ore ha previsto un tour in Calabria al fianco di Pasquale Tridico, una giornata nelle Marche con Matteo Ricci, il rientro a notte inoltrata a Roma, l’intervento di buon mattino alla Camera sul caso Flotilla, dunque un aereo in direzione Londra. "È un incontro internazionale di progressisti, ci saranno Starmer, Sanchez e l’ex premier neozelandese Jacinda Ardern,che abbiamo avuto ospite alla festa dell’Unità di Milano. Mi confronterò con il governatore dell’Illinois Pritzker". Segretaria, l’estate è appena finita: quanti chilometri ha percorso? "Ho perso il conto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Schlein e la missione internazionale: "Dalla premier attacchi inaccettabili"